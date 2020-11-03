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طرح تحديث WhatsApp الجديد لجميع المستخدمين الأسبوع المقبل
يسهل التحكم في إدارة التخزين
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
أعاد تطبيق WhatsApp تصميم أداة إدارة التخزين Storage Usage الخاصة به، مما يسهل على المستخدمين العثور على الملفات التي تشغل مساحة كبيرة على هواتفهم وحذفها.
وبحسب موقع The Verge الإلكتروني سيتم طرح الأداة الجديدة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم هذا الأسبوع، وستكون متاحة في WhatsApp من خلال التوجه إلى الإعدادات Settings > التخزين والبيانات Storage and data > إدارة التخزين Manage storage.
وقال تطبيق WhatsApp المملوك لشركة فيسبوك، إن الأداة الجديدة الحالية تفرز جميع الدردشات المتاحة حسب مقدار المساحة التي تشغلها، مع سرد عدد الرسائل والصور وملفات GIF ومقاطع الفيديو في كل دردشة، وهو ما يسمح للمستخدم بحذف كل شيء بنقرة واحدة.
انتقاد تحديث WhatsApp الجديد
ولاقي التحديث بعض الانتقادات حيث قال الموقع الإلكتروني: أداة إدارة التخزين الجديدة أمر مفيد، لكنها لا تمنح المستخدمين طريقة لتصفح المحتوى الذي يزيلونه، وهذا مهم إذا كنت بحاجة إلى مسح دردشة جماعية عائلية على سبيل المثال لكن في الوقت نفسه تريد تجنب حذف أي صور مهمة.
ونشر تطبيق واتساب عبر موقعه الإلكتروني الخاص مقطع فيديو توضيحيًا قصيرًا لمعاينة الأداة الجديدة على النحو التالي:
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