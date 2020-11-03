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سوق الأسهم السعودية يغلق على انخفاض طفيف
متابعات الخليج 365 - واس
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 22.43 نقطة ليقفل عند مستوى 7,998.59نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 291 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 340 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 52 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 135 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الكثيري، ووفرة، وأنعام القابضة، والخزف السعودي، وباعظيم الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات ملاذ للتأمين، وتكافل الراجحي، وإتحاد الخليج، ومهارة، وبروج للتأمين فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و 6.49% .
فيما كانت أسهم شركات الكابلات السعودية، ودار الأركان، وملاذ للتأمين، والإنماء، والأسماك هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات الكابلات السعودية، والأسماك، ووفرة، والراجحي، والمصافي هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 1,184.66 نقطة ليقفل عند مستوى 18,530.84 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 48 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 543 ألف سهم تقاسمتها 1577 صفقة.
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