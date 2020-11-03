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سجلت الكويت 787 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 128080، في حين سُجلت 3 حالات وفاة، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 789 حالة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 110 حالات؛ ليصبح المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض "كوفيد-19" وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8211 حالة.
وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق من اليوم شفاء 694 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 119080 حالة.
فيروس كورونا الجديد
03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442 03:59 PM
3 وفيات ترفع الحصيلة الإجمالية لـ789 حالةالكويت تسّجل 787 إصابة جديدة بكورونا
سجلت الكويت 787 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 128080، في حين سُجلت 3 حالات وفاة، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 789 حالة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 110 حالات؛ ليصبح المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض "كوفيد-19" وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8211 حالة.
وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق من اليوم شفاء 694 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 119080 حالة.
، الكويت تسّجل 787 إصابة جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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