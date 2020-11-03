، مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 7,998.59 نقطة ،

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 22.43 نقطة ليقفل عند مستوى 7,998.59نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 291 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 340 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 52 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 135 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الكثيري، ووفرة، وأنعام القابضة، والخزف السعودي، وباعظيم الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات ملاذ للتأمين، وتكافل الراجحي، وإتحاد الخليج، ومهارة، وبروج للتأمين فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و 6.49% .
وكانت أسهم شركات الكابلات السعودية، ودار الأركان، وملاذ للتأمين، والإنماء، والأسماك هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات الكابلات السعودية، والأسماك، ووفرة، والراجحي، والمصافي هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 1,184.66 نقطة ليقفل عند مستوى 18,530.84 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 48 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 543 ألف سهم تقاسمتها 1577 صفقة.
03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442 03:52 PM
بتداولات بلغت 7 مليارات ريال لأكثر من 291 مليون سهم
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 22.43 نقطة ليقفل عند مستوى 7,998.59نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 291 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 340 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 52 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 135 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الكثيري، ووفرة، وأنعام القابضة، والخزف السعودي، وباعظيم الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات ملاذ للتأمين، وتكافل الراجحي، وإتحاد الخليج، ومهارة، وبروج للتأمين فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و 6.49% .
وكانت أسهم شركات الكابلات السعودية، ودار الأركان، وملاذ للتأمين، والإنماء، والأسماك هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات الكابلات السعودية، والأسماك، ووفرة، والراجحي، والمصافي هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 1,184.66 نقطة ليقفل عند مستوى 18,530.84 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 48 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 543 ألف سهم تقاسمتها 1577 صفقة.
، مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 7,998.59 نقطة ،
المصدر : الخليج 365
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