اخبار السعوديه

"الزامل" تؤكد نجاح تجربة المملكة في مواجهة كورونا.. مساواة وعدم تمييز

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements
محمد بن مسعود - الدمام - عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان نوهت بأهمية إطلاق برنامج الدعم للقطاع الخاص

أوضحت عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة الجوهرة بنت فهد الزامل خلال مشاركتها في ملتقى التكامل المعرفي الذي عقد تحت رعاية وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، نجاح التدابير التي اتخذتها المملكة التي تقوم على نهج حقوق الإنسان، ومنها الحق في العمل وحقوق العمال.

وأضافت الدكتورة "الزامل" أنه تم إطلاق برنامج بـ50 مليار ريال سعودي؛ دعماً للقطاع الخاص وتعزيز دوره الاقتصادي، وتحمل الدولة 60% من رواتب الموظفين في القطاع الخاص؛ حفاظاً على وظائفهم، وتفعيل العمل عن بعد، وإعفاء الوافدين المنتهية إقامتهم من المقابل المالي.

وبيّنت "الزامل" أن تلك التدابير ركّزت على مبدأ المساواة وعدم التمييز، ومن هذا المنطلق أثبتت المملكة العربية بقيادتها الحكيمة عن قوة القرارات التي اتخذتها في جائحة ، وقدرتها على إدارة الأزمات بكل كفاءة واقتدار، بالإضافة إلى ما قامت به في باقي الحقوق مثل الحق في الصحة، وفي التعليم، وفي الحماية الاجتماعية وفي الضمان الاجتماعي

03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442 03:51 PM

عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان نوهت بأهمية إطلاق برنامج الدعم للقطاع الخاص

Advertisements
"الزامل" تؤكد نجاح تجربة المملكة في مواجهة كورونا.. مساواة وعدم تمييز
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أوضحت عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة الجوهرة بنت فهد الزامل خلال مشاركتها في ملتقى التكامل المعرفي الذي عقد تحت رعاية وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، نجاح التدابير التي اتخذتها المملكة التي تقوم على نهج حقوق الإنسان، ومنها الحق في العمل وحقوق العمال.

وأضافت الدكتورة "الزامل" أنه تم إطلاق برنامج بـ50 مليار ريال سعودي؛ دعماً للقطاع الخاص وتعزيز دوره الاقتصادي، وتحمل الدولة 60% من رواتب الموظفين في القطاع الخاص؛ حفاظاً على وظائفهم، وتفعيل العمل عن بعد، وإعفاء الوافدين المنتهية إقامتهم من المقابل المالي.

وبيّنت "الزامل" أن تلك التدابير ركّزت على مبدأ المساواة وعدم التمييز، ومن هذا المنطلق أثبتت المملكة العربية السعودية بقيادتها الحكيمة عن قوة القرارات التي اتخذتها في جائحة كورونا، وقدرتها على إدارة الأزمات بكل كفاءة واقتدار، بالإضافة إلى ما قامت به في باقي الحقوق مثل الحق في الصحة، وفي التعليم، وفي الحماية الاجتماعية وفي الضمان الاجتماعي

الكلمات المفتاحية

، "الزامل" تؤكد نجاح تجربة المملكة في مواجهة كورونا.. مساواة وعدم تمييز ،
المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الزامل" تؤكد نجاح تجربة المملكة في مواجهة كورونا.. مساواة وعدم تمييز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا