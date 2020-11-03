، "إغاثي الملك سلمان" يوزّع 12 ألف حقيبة شتوية في اليمن ،

محمد بن مسعود - الدمام - لتخفيف معاناة برد الشتاء على النازحين في المخيمات

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة مأرب أمس مشروع توزيع 12 ألف حقيبة شتوية تستهدف الأسر النازحة في عدة محافظات يمنية.

وعبّر وكيل محافظة مأرب، الدكتور عبد ربه مفتاح، عن شكره لمركز الملك سلمان للإغاثة الذي يواصل تقديم مساعداته المتنوعة للنازحين، موضحًا أن الحقائب سوف تساهم في تخفيف معاناة برد الشتاء على النازحين في المخيمات.

وتأتي المساعدات الإنسانية في إطار الجهود المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق في مختلف المجالات.