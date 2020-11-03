شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : السفارة في فيينا : لا إصابات لمواطنين سعوديين في الهجوم الإرهابي والان نبدء بالتفاصيل

قالت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية النمسا بأنه لم يتم تسجيل أي إصابة لمواطنين سعوديين بين ضحايا الهجوم الارهابي الذي وقع في الحي الأول في بمدينة فيينا مساء يوم الاثنين ٢ نوفمبر ٢٠٢٠م، وذلك حسب إفادة الجهات المختصة بالنمسا. وجددت السفارة على التأكيد بضرورة البقاء في المنازل واتباع تعليمات السلطات المختصة، متمنين السلامة للجميع.

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