شكرا لقرائتكم خبر عن مليون عبوة ماء زمزم توزع لقاصدي المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أكثر من مليون عبوة من ماء زمزم ذات الاستخدام الواحد.

وأوضح مدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام أحمد الندوي أن الإدارة تعمل على توفير خدمات السقيا داخل المسجد الحرام وفي مداخل الساحات عن طريق توزيع عبوات للمعتمرين والمصلين والصائمين, حيث تم توزيع أكثر من(٥٠٠) ألف عبوة زمزم للمرحلة الأولى، وقرابة ٧٠٠ ألف عبوة زمزم للمرحلة الثانية على صحن المطاف والمسعى ومصلى الجنائز، وعامة الدور الأول، وعامة توسعة الملك فهد، وكذلك توسعة الملك عبدالله.

وبين أنه تم دعم عامة المداخل والسلالم بفرق الحقائب الأسطوانية والتي تحمل بداخلها ماء زمزم والذي يصل عددها لأكثر من(٥٠)حقيبة, مشيرًا إلى أن الرئاسة كثفت من أعداد الموظفين ليصل إلى حوالي (١٢٨) موظفا قاموا بالإشراف على توجيه ومتابعة العمالة البالغ عددهم(٦٠٠) عامل , كما تمت متابعة آليات توزيع العبوات داخل المسجد الحرام، ومتابعة الحقائب الأسطوانية على المداخل والساحات والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية .