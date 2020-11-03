- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم الانتخابات الأمريكية: شاهد تكدس حول صناديق الاقتراع قبل دقائق من فتحها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الانتخابات الأمريكية: شاهد تكدس حول صناديق الاقتراع قبل دقائق من فتحها
العدد الضخم في صالح ترامب
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
تشكلت طوابير طويلة في ولاية نيويورك الأمريكية قبل وقت قصير من فتح الاقتراع في الساعة السادسة صباحًا بالتوقيت الأمريكي، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور توضح أن العملية الانتخابية في نيويورك تمشي بوتيرة سريعة في اليوم الفاصل من الانتخابات الأمريكية لتحديد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية القادم.
وكانت قد بدأت بعض البلدات فتح مراكز الاقتراع منذ منتصف الليل، وحقق المرشح الديمقراطي جو بايدن فوزًا في أولى نتائج استطلاعات الانتخابات الأمريكية، حيث أعلنت مدينتان صغيرتان في نيو هامبشاير عن النتائج الأولى.
ونشرت مدينة ديكسفيل نوتش حصيلتها النهائية، حيث ذهبت جميع الأصوات المخصصة لها في المجمع الانتخابي، وعددها 5، إلى بايدن.
وبدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية الأميركية في 11 ولاية أمريكية منهم نيويورك ونيوجيرسي وفيرمونت والعاصمة واشنطن.
وفي العموم، صوت نحو 100 مليون شخص عبر البريد والتصويت المبكر، ويُعتقد أن العديد منهم ينتمون للحزب الديمقراطي؛ حيث شجع بايدن هذه السياسة، وهو ما يطرح فكرة أن غالبية الناخبين في التصويت المبكر قد أدلوا بأصواتهم للمرشح الديمقراطي، بينما روج ترامب لفكرة التصويت في يوم واحد، وهو ما يشير إلى أن غالبية أعدادهم تمنح أصواتها للمرشح الجمهوري.
وغرد دونالد ترامب الابن عبر تويتر قائلًا: صوّت كأن حريتك تعتمد على ذلك، لأنها بالفعل تعتمد على صوتك، هذه الانتخابات هي الحرية مقابل الماركسية، اختر بحكمة وصوّت لترامب.
وحتى الآن، تظهر استطلاعات الانتخابات الأمريكية أن بايدن يتقدم بشكل جيد على الصعيد الوطني وفي معظم الولايات المتأرجحة الرئيسية على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
الانتخابات الأمريكية 2020
وتُعد الانتخابات الأمريكية 2020 تاريخية بسبب العدد الضخم والهائل للناخبين الأمريكيين الذين يدلون بأصواتهم.
ومن غير الواضح عدد النتائج التي ستُعلن مساء الثلاثاء، حيث توقع الخبراء أن الأمر قد يستغرق أسابيع لإعلان الفائز، مما قد يؤدي إلى أيام من الاحتجاجات، وبالفعل استعدت المتاجر التجارية ومباني المكاتب والمطاعم والفنادق وغيرها من الممتلكات تحسبًا للعنف المحتمل.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر الانتخابات الأمريكية: شاهد تكدس حول صناديق الاقتراع قبل دقائق من فتحها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.