2020-11-03

الأحوال الجوية غير المستقرة تتواصل على هذه المناطق

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع مركز طقس العرب أن تواصل الأحوال الجوية غير المستقرة على بعض مناطق المملكة اليوم الثلاثاء، حيث يتركز تأثيرها على تبوك والجوف والحدود الشمالية وشمال منطقة المدينة المنورة وأجزاء من حائل.

وتوقع المركز كذلك تكاثر السحب الركامية الرعدية في سماء تبوك والجوف والحدود الشمالية وشمال منطقة المدينة المنورة وأجزاء من حائل، وأن وتتهيأ الفرصة تدريجيًا لتساقط زخات رعدية من الأمطار، تكون ذات طابع عشوائي مُتفرق، قد تكون غزيرة أحيانًا ومُترافقة بزخات من البرد.

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وقال المركز إنه نظرًا للانقطاع المطري الطويل وجفاف التربة وتفككها، وما يُتوقع أن تتعرض له المناطق المذكرة من نشاط للسحب الرعدية التي قد تترافق بالرياح الهابطة، فيُتوقع نشوء العواصف الرملية في بعض المناطق بشكل محلي، تترافق بتدني كبير في مدى الرؤية الأفقية.

حالة الطقس اليوم

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى توقع هطول الأمطار الرعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة تشمل السواحل منها، كذلك على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية وحائل ومرتفعات جازان، عسير، الباحة.

حركة الرياح السطحية

وأشار تقرير هيئة الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 16-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وشمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج جنوبًا، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.



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