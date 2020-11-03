2020-11-03

مرضى كوفيد-19 في كوريا الشمالية يموتون جوعًا في معسكرات الحجر الصحي

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

قال الناشط تيم بيترز إن مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في كوريا الشمالية يوضعون في معسكرات حجر صحي ويُتركون ليموتوا جوعًا فيها.

وتشير تقارير أخرى إلى أن الأشخاص الذين ظهرت عليهم أعراض الفيروس يتم احتجازهم في منازلهم دون طعام وأن السلطات أحرقت عشرات من جثث ضحايا فيروس كورونا.

وضع كوفيد-19 في كوريا الشمالية خطير للغاية

وتابع بيترز، صاحب مؤسسة Helping Hands Korea الخيرية ومقرها سيول، نقلًا عن مصادر في كوريا الشمالية، أنه تم إنشاء معسكرات حجر صحي لفيروس كورونا في مدن بالقرب من الحدود الصينية، مضيفًا أن المحتجزين غالبًا ما يُتركون دون رعاية طبية ودون طعام.

وقال لصحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست: من أكثر المعلومات المثيرة للقلق التي حصلنا عليها هي أن حكومة كوريا الديمقراطية لا تقدم الحد الأدنى من الطعام أو الدواء على الإطلاق ولا توفره لهؤلاء المرضى التعساء.

وأضاف: الأمر في يد عائلات المرضى وحدهم الذين يضطرون لسير مسافات طويلة للوصول إلى أطراف المخيمات وجلب الطعام لإبقاء أقاربهم على قيد الحياة، كما أن الأمر يقع على عاتقهم وحدهم أيضًا لجلب المساعدات المتعلقة بالأدوية أو العلاجات العشبية المنزلية التي تم جمعها من سفوح الجبال.

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وأردف: تشير مصادري إلى أن الكثيرين في هذه المعسكرات ماتوا بالفعل، ليس فقط بسبب الوباء ولكن أيضًا بسبب سوء الرعاية الصحية والجوع.

ووصف بيترز، الذي تقدم منظمته غير الحكومية إمدادات طبية وإمدادات أخرى إلى كوريا الشمالية، وضع كوفيد-19 في البلاد بأنه خطير للغاية.

وقال الناجون من هذه المعسكرات إنهم أُجبروا على العزلة، أو تم وضعهم في منازلهم دون طعام أو دعم وتركوا ليموتوا.

وقال ناشط آخر في مجال حقوق الإنسان في كوريا الجنوبية، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، لصحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست إن السلطات أحرقت عشرات الجثث.

وتأتي هذه التصريحات الصادمة في الوقت الذي قال فيه زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، إن البلاد خالية من كوفيد-19 خلال خطاب ألقاه في عرض عسكري بمناسبة الذكرى الـ 75 لحزب العمال الديمقراطي الكوري.

وألقى الزعيم الكوري الشمالي باللوم على العقوبات الدولية والأعاصير وفيروس كورونا في منعه من الوفاء بوعوده بالتقدم الاقتصادي، معربًا عن امتنانه لعدم إصابة أي كوري شمالي واحد بالمرض.





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