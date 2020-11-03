الأرصاد تحذر من حالة الطقس في جازان

2020-11-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات أحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب.

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وبينت الهيئة أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ ٩ مساءً.

حالة الطقس اليوم

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى توقع هطول الأمطار الرعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة تشمل السواحل منها، كذلك على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية وحائل ومرتفعات جازان، عسير، الباحة.

حركة الرياح السطحية

وأشار تقرير هيئة الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 16-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وشمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج جنوبًا، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.



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