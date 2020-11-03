محمد بن راشد يتلقى لقاح كورونا وتسجيل 1008 حالات جديدة

2020-11-03

متابعات الخليج 365 - متابعة

تلقى نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وقال الشيخ محمد بن راشد في تغريدة: “نسأل الله أن يحفظ الجميع ويعافي الجميع، ونشيد بفرق العمل التي عملت جاهدة لتكون بلادنا من أوائل الدول عالميًا التي تحصل على لقاح لهذا الفيروس، والمستقبل دائمًا أفضل وأجمل في دولة الإمارات”.

حالات كورونا في الإمارات

من جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات عن رصد 1,008 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 136,149 حالة.

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كما أعلنت الوزارة عن وفاة 6 مصابين بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 503 حالات.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانًا لصحة وسلامة الجميع.

حالات التعافي من كورونا في الإمارات

وأعلنت الوزارة عن شفاء 1,466 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى وبذلك يبلغ مجموع حالات الشفاء 133,490 حالة.





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