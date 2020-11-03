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ارتفاع ضحايا الهجوم الإرهابي في فيينا إلى 4 قتلى و17 مصابًا
متابعات الخليج 365 - متابعة
ارتفع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي في العاصمة النمساوية فيينا إلى 4 قتلى و17 مصابًا.
وقالت وزارة الداخلية النمساوية – في بيان لها اليوم الثلاثاء – أنها نفذت عدة عمليات تفتيش للمنازل ذات الصلة بالجاني، وتم القبض على عدة أشخاص.
وقال وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمر، إن المهاجم المقتول من مؤيدي تنظيم الدولة “داعش”.
وتشير المعلومات الأولية إلى أن منفذ الهجوم هو لاجئ يبلغ من العمر 30 عامًا، وقد بايع زعيم التنظيم أبا إبراهيم القرشي.
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