واشنطن تستعد لعنف غير مسبوق في أعقاب الانتخابات الأمريكية 

2020-11-03

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

أغلق البيت الأبيض أبوابه في يوم الانتخابات الأمريكية بإقامة سياج حول محيط شارع 1600 بنسلفانيا، وامتد على نطاق 8800 قدم مع سد الشوارع الرئيسية في المنطقة.

وتم وضع الحواجز الضخمة أيضًا في الشوارع؛ استعدادًا وتحسبًا لقيام أعمال العنف والشغب بعد إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية.

وذكرت شبكة NBC نيوز أن هناك احتمالية عالية لحدوث اضطرابات عنيفة مرتبطة بنتائج الانتخابات الأمريكية، خاصة إذا لم يتم الإعلان عن نتيجة يوم الثلاثاء، وهو ما اضطر الشرطة إلى وضع 250 شخصًا من رجال الحرس الوطني في وضع الاستعداد.

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وتأتي الإجراءات الأمنية المكثفة في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس دونالد ترامب لإقامة حفل انتخابي داخل البيت الأبيض، وتضم قائمة الضيوف 400 شخص من أقرب حلفائه ومستشاريه والموالين له.

مخاوف من انتشار العنف في الولايات المتحدة

ولا تقتصر المخاوف بشأن اضطرابات يوم الانتخابات على البيت الأبيض، حيث قامت المدن في جميع أنحاء البلاد بتجهيز المحلات التجارية ومباني المكاتب والمطاعم والفنادق والممتلكات الأخرى تحسبًا للعنف المحتمل.

وتظهر استطلاعات الرأي التي أجريت في الأيام التي سبقت الانتخابات، أن الفارق بين كلا المرشحين عدة نقاط فقط.

ومن غير الواضح عدد النتائج التي ستُعلن مساء الثلاثاء، حيث توقع الخبراء أن الأمر قد يستغرق أسابيع لإعلان الفائز مما قد يؤدي إلى أيام من الاحتجاجات.

وبحسب ما ورد، أنفقت الوزارة عشرات الآلاف من الدولارات على المواد الكيماوية وذخائر مكافحة الشغب بعد استنفاد الكثير من مخزون في صد هجمات العنف اللاحقة لتظاهرات حركة السود مهمة.



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