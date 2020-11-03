أمانة جدة تنفذ مشروعات طرق بتكلفة 345 مليون ريال

2020-11-03

متابعات الخليج 365 - جدة

كشفت أمانة محافظة جدة ممثلة في الإدارة العامة للطرق والجسور عن تنفيذ وتطوير عدد من مشاريع الطرق التي تخدم أحياء شمال وجنوب المحافظة، بمجموع أطوال تتجاوز 100 ألف كم وتزويدها بـ 2708 أعمدة إنارة، وذلك ضمن جهود الأمانة في تحسين الطرق والارتقاء بمستوى خدمات الأحياء على الشوارع والمحاور الرئيسة في أنحاء المدينة.

وأفاد مدير عام الطرق والجسور بأمانة جدة المهندس صالح بن أحمد البخاري، أن أعمال إنشاء الطرق تشمل خمسة مشروعات يجري تنفيذها بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 345 مليون ريال، منها مشروع سفلتة وأرصفة وإنارة الشوارع والطرق في أحياء جنوب جدة، ويتضمن توسعة شارع الأميرة البندري الفيصل بحي السنابل جنوب المحافظة بطول 6 كم وعرض 60 مترًا بهدف تحرير الحركة المرورية على الطريق الذي يشهد ازدحامًا مروريًا وكثافة لحركة المركبات، كونه مدخلًا رئيسيًا لحي السنابل والأحياء المجاورة كحي الأجاويد، وحي الهدى، وحي الأمير عبد المجيد، وحي الأمير فواز.

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وبين أن الأعمال الإنشائية لتلك الطرق تتضمن إنارة الطريق بـ 200 عمود إنارة، كما تشمل تطوير مخططات المنح ومنها مخطط القرينية 101/1400ب، ومخطط الخمرة 134ج/س، ومخطط الفضيلة 101/1409ب، بتنفيذ سفلتة للشوارع الرئيسة والداخلية بإجمالي أطوال يقدر بنحو 36 كم، وتركيب 513 عمود إنارة.

وقال “إن أحياء أبحر الشمالية شمال المحافظة تشهد تنفيذ أربعة مشاريع سفلتة وإنارة تشمل تطوير طريق الملك سعود بطول 1.2 كيلو متر وعرض 52 مترًا متضمنًا تركيب 80 عمود إنارة، حيث يعد شريانًا حيويًا ورئيسيًا يسهم في ربط أحياء أبحر الشمالية ببعضها، وتسهيل حركة تنقل قاطني ومرتادي تلك المناطق، فيما تتواصل أعمال أمانة جدة لتطوير شارع عبدالله بن أوس الأنصاري بطول 5 كم وعرض 52 مترًا وإنارته بـ 396 عمود إنارة، ويحد الطريق جنوبًا طريق الملك سعود وشمالًا طريق جامعة الأعمال والتكنولوجيا “.

وأضاف البخاري “أن أمانة جدة شرعت في أعمال سفلتة 54 شارعًا رئيسيًا وداخليًا في مخطط الفيروز بإجمالي أطوال تقدر بنحو 11.5 كم، وتركيب 118 عمودًا للإنارة، بجانب تطوير الشوارع الرئيسة في مخططي الفنار والبحيرات بطول 10.5 كم، ويجري إنارتها بـ 675 عمود إنارة ”.

وأشار مدير عام الطرق والجسور بأمانة جدة، إلى أن أعمال الطرق تشمل أيضًا سفلتة 52 شارعًا في حي الياقوت ممثلًا بمخططي النسيم 204/ب، وهشام النموذجي 209/ب بمجموع أطوال 12.5 كم، وخدمتها بـ 226 عمود إنارة، إضافة لتطوير شوارع حي الصواري ممثلًا بمخططي المنتزه الغربي 309/ب، ومخطط الأماني 253/ب بمجموع أطوال 18.5 كم، والمخدومة بـ 500 عمود إنارة، وذلك ضمن مشروعات سفلتة وأرصفة وإنارة الشوارع والطرق في أحياء أبحر الشمالية.



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