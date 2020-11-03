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116528 إجمالي حالات الإصابة بـ كورونا في سلطنة عمان
الوفيات 1264 والمتعافون 106540 حالة
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 116528 إصابة والوفيات 1264 والمتعافين 106540 .
وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 39 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 382 والمنومين في العناية المركزة 164.
وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مراراً من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.
وفي وقت سابق أوضحت المنظمة الأممية أن الدول التي تشهد تراجعاً في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.
وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أميركا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.
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