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سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1008 إصابات مؤكدة بفيروس "كورونا المستجد"، وست حالات وفاة .
وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في بيان لها، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 136,149 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 503 حالات وفاة.
وأشارت إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 133,490 حالة بعد تسجيل 1,466 حالة شفاء جديدة .الإمارات فيروس كورونا الجديد
03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442 02:14 PM
إجمالي حالات الشفاء من الفيروس 133,490الإمارات تسجل 1008 إصابات جديدة بـ"كورونا"
سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1008 إصابات مؤكدة بفيروس "كورونا المستجد"، وست حالات وفاة .
وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في بيان لها، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 136,149 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 503 حالات وفاة.
وأشارت إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 133,490 حالة بعد تسجيل 1,466 حالة شفاء جديدة .
، الإمارات تسجل 1008 إصابات جديدة بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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