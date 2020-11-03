، 6 سنوات وموظفون بـ"صحة الباحة" بلا بدل تميز.. و"الصحة" ترد وتعد ،

محمد بن مسعود - الدمام - ناشدوا عبر "الخليج 365" المسؤولين بالإمارة والوزارة للتوجيه بصرف مستحقاتهم

أكدت صحة الباحة، أنه سيتم متابعة شكوى عدد من موظفيها لمعرفة سبب تأخير صرف مستحقاتهم منذ قرابة 6 سنوات، مؤكدةً حرصها على حقوق ومستحقات العاملين بها.

جاء ذلك في ردٍ على استفسار "الخليج 365" حول شكوى عدد من موظفي الصحة في تأخير صحة الباحة صرف بدل التميز لعام 2015.

وقال لـ"الخليج 365" عدد من موظفي صحة الباحة: "نحن مستحقو بدل تميز عام 1436/1435هـ، وتم صرف البدل لموظفي الباب الأول في صحة الباحة وتفاجأنا بتأخير صرف البدل لموظفي الباب الثاني على نظام التشغيل الذاتي لـ 22 موظفًا وموظفة، وتم اعتماد البدل لنا، ولكن للأسف عند سؤال قسم الاستحقاقات في صحة الباحة لم يفدنا أحد منهم أين معاملة صرف البدل".

وأضافوا: "برغم خطاب مدير الشؤون الصحية السابق الدكتور عبده الزبيدي لمدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية منذ عام 2017 إلا أنه لم يتغير شيء".

وتابعوا: "نناشد المسؤولين في إمارة المنطقة ووزارة الصحة بالتوجيه بصرف مستحقاتنا، فحكومتنا تعنى أشد عناية بالقطاع الصحي، وما أمر به خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- قبل أيام بصرف نصف مليون ريال للممارسين الصحيين المتوفين في كورونا إلا دليل على ذلك".

وأوضح متحدث صحة الباحة ماجد الشطي لـ"الخليج 365"، أنه "سيتم متابعة الشكوى لمعرفة سبب تأخيرها، وتؤكد صحة الباحة حرصها على حقوق ومستحقات العاملين بها".