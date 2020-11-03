، 6 سنوات وموظفون بـ"صحة الباحة" بلا بدل تميز.. و"الصحة" ترد وتعد ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أكدت صحة الباحة، أنه سيتم متابعة شكوى عدد من موظفيها لمعرفة سبب تأخير صرف مستحقاتهم منذ قرابة 6 سنوات، مؤكدةً حرصها على حقوق ومستحقات العاملين بها.
جاء ذلك في ردٍ على استفسار "الخليج 365" حول شكوى عدد من موظفي الصحة في تأخير صحة الباحة صرف بدل التميز لعام 2015.
وقال لـ"الخليج 365" عدد من موظفي صحة الباحة: "نحن مستحقو بدل تميز عام 1436/1435هـ، وتم صرف البدل لموظفي الباب الأول في صحة الباحة وتفاجأنا بتأخير صرف البدل لموظفي الباب الثاني على نظام التشغيل الذاتي لـ 22 موظفًا وموظفة، وتم اعتماد البدل لنا، ولكن للأسف عند سؤال قسم الاستحقاقات في صحة الباحة لم يفدنا أحد منهم أين معاملة صرف البدل".
وأضافوا: "برغم خطاب مدير الشؤون الصحية السابق الدكتور عبده الزبيدي لمدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية منذ عام 2017 إلا أنه لم يتغير شيء".
وتابعوا: "نناشد المسؤولين في إمارة المنطقة ووزارة الصحة بالتوجيه بصرف مستحقاتنا، فحكومتنا تعنى أشد عناية بالقطاع الصحي، وما أمر به خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- قبل أيام بصرف نصف مليون ريال للممارسين الصحيين المتوفين في كورونا إلا دليل على ذلك".
وأوضح متحدث صحة الباحة ماجد الشطي لـ"الخليج 365"، أنه "سيتم متابعة الشكوى لمعرفة سبب تأخيرها، وتؤكد صحة الباحة حرصها على حقوق ومستحقات العاملين بها".
03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442 02:23 PM
ناشدوا عبر "الخليج 365" المسؤولين بالإمارة والوزارة للتوجيه بصرف مستحقاتهم
أكدت صحة الباحة، أنه سيتم متابعة شكوى عدد من موظفيها لمعرفة سبب تأخير صرف مستحقاتهم منذ قرابة 6 سنوات، مؤكدةً حرصها على حقوق ومستحقات العاملين بها.
جاء ذلك في ردٍ على استفسار "الخليج 365" حول شكوى عدد من موظفي الصحة في تأخير صحة الباحة صرف بدل التميز لعام 2015.
وقال لـ"الخليج 365" عدد من موظفي صحة الباحة: "نحن مستحقو بدل تميز عام 1436/1435هـ، وتم صرف البدل لموظفي الباب الأول في صحة الباحة وتفاجأنا بتأخير صرف البدل لموظفي الباب الثاني على نظام التشغيل الذاتي لـ 22 موظفًا وموظفة، وتم اعتماد البدل لنا، ولكن للأسف عند سؤال قسم الاستحقاقات في صحة الباحة لم يفدنا أحد منهم أين معاملة صرف البدل".
وأضافوا: "برغم خطاب مدير الشؤون الصحية السابق الدكتور عبده الزبيدي لمدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية منذ عام 2017 إلا أنه لم يتغير شيء".
وتابعوا: "نناشد المسؤولين في إمارة المنطقة ووزارة الصحة بالتوجيه بصرف مستحقاتنا، فحكومتنا تعنى أشد عناية بالقطاع الصحي، وما أمر به خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- قبل أيام بصرف نصف مليون ريال للممارسين الصحيين المتوفين في كورونا إلا دليل على ذلك".
وأوضح متحدث صحة الباحة ماجد الشطي لـ"الخليج 365"، أنه "سيتم متابعة الشكوى لمعرفة سبب تأخيرها، وتؤكد صحة الباحة حرصها على حقوق ومستحقات العاملين بها".
، 6 سنوات وموظفون بـ"صحة الباحة" بلا بدل تميز.. و"الصحة" ترد وتعد ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر 6 سنوات وموظفون بـ"صحة الباحة" بلا بدل تميز.. و"الصحة" ترد وتعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.