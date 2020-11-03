بالفيديو.. ثلوج في قرية البديع بمحافظة العيص

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): شهدت قرية البديع في محافظة العيص أجواء باردة وثلوج غطت بعض أجزائها. شهدت قرية البديع في محافظة العيص أجواء باردة وثلوج غطت بعض أجزائها. ووثق أحد المواطنين في القرية منظر الثلوج التي افترشت الأرض اليوم، الثلاثاء. يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نبهت بهطول أمطار رعدية على العيص حتى الساعة الخامسة مساءً.

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