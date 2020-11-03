شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أمير مكة: إلى الإنسان السعودي دعوتك للقدوة وأنت ذاك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشف أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل، اليوم الثلاثاء، عن رسالة إلى الإنسان السعودي، وذلك خلال اجتماع مشروع الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية بالمنطقة.

وقال الأمير خالد الفيصل، في كلمة له: " إلى الإنسان السعودي، دعوتك للقدوة وأنت ذاك، وطلبتك البدء فكنت هناك، لله درك من سعودي، ترفع رأس من دعاك، فشكرًا"؛ فيما ترأس اجتماعًا لمناقشة آليات الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية بالمنطقة.

ويعد هذا هو إحدى المبادرات الريادية لـملتقى مكة الثقافي، في موسمه الحالي تحت شعار" كيف نكون قدوة في العالم الرقمي"؛ بينما تستفيد من تنفيذ مشروع الربط الإلكتروني أكثر من 100 جهة حكومية في جميع محافظات منطقة مكة المكرمة.

ويأتي المشروع بالشراكة مع: وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسّر»، وشركة «عِلم».