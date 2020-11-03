شكرا لمتابعة خبر عن مدينة الملك سعود الطبية تحذر النساء من أضرار متلازمة تكيس المبايض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت مدينة الملك سعود الطبية النساء من الأضرار الصحية الناتجة عن متلازمة تكيس المبايض، والتي قد تعرض المرأة للعديد من المشاكل الصحية.

وأوضحت المدينة أبرز هذه الأضرار، والتي منها اضطرابات في الدورة الشهرية أو تأخر في الحمل.

ودعت السيدات إلى زيارة الطبيب عند حدوث أي تغيرات في الدورة الشهرية والحرص على الكشف المبكر للأورام.