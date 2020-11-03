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مدينة الملك سعود الطبية تحذر النساء من أضرار متلازمة تكيس المبايض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت مدينة الملك سعود الطبية النساء من الأضرار الصحية الناتجة عن متلازمة تكيس المبايض، والتي قد تعرض المرأة للعديد من المشاكل الصحية.

وأوضحت المدينة أبرز هذه الأضرار، والتي منها اضطرابات في الدورة الشهرية أو تأخر في الحمل.

ودعت السيدات إلى زيارة الطبيب عند حدوث أي تغيرات في الدورة الشهرية والحرص على الكشف المبكر للأورام.

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