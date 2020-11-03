بالفيديو.. إطلاق برامج لتدريب الفتيات على لعبة الاسكواش في المملكة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): يحتضن الاتحاد السعودي للاسكواش أكثر من 40 فتاة ترغبن في ممارسة يحتضن الاتحاد السعودي للاسكواش أكثر من 40 فتاة ترغبن في ممارسة رياضة الأسكواش، كما يفتح أبوابه لاستقبال المزيد منهن. ويقدم الاتحاد العديد من الدورات التدريبة لهن، كما وفر ملاعب خاصة بممارسة هذه الرياضة. وفي نفس السياق، عبرت بعض الفتيات عن حبهن لهذه الرياضة، مشددين على أضرورة أن تكون لعبة شعبية.

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