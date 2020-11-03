بالفيديو.. قرود تتناول المشروبات بشكل طريف على إحدى الجبال في الطائف

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الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): انقض عدد من القرود على بقايا طعام ومشروبات تركها أحد المتنزهين بجبال الشفا في محافظة الطائف. انقض عدد من القرود على بقايا طعام ومشروبات تركها أحد المتنزهين بجبال الشفا في محافظة الطائف. ووثق مقطع فيديو أحد القرود ومعه علبة عصير، في حين تناولت قرود أخرى باقي الطعام. كما ظهر في المقطع قطة تتجول بينهم، بينما قام أحد المتنزهين بالوقوف أمامهم لتوثيق تلك اللحظات.

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