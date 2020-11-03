شكرا لمتابعة خبر عن متحف "الفلوة والجوهرة" أكبر معلم تراثي يضم أكثر من 500 ألف قطعة أثرية بالدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

"الفلوة والجوهرة" متحف سياحي تراثي يضم نحو نصف مليون قطعة أثرية بمدينة الدمام ، يعكس التراث السعودي، ويوضح مدى عراقة وإصالة المملكة.

أسس المتحف عبدالوهاب الغنيم احد أهالي الدمام، حيث أن ولعه بالتراث دفعه تأسيس اكبر متحف بالمملكة.

وأوضح الغنيم أن المتحف يضم صالة كاملة خاصة بملوك المملكة بداخلها بعض من مقتنياتهم، و قطعا نادرا من كسوات الكعبة وبعض المصاحف القديمة، ومنهم مخطوطة نادرة للمصحف الشريف يعود تاريخها إلى 857 هجريا أي مايقارب 600عاما.

وأضاف أن المتحف يضم أيضا السيارات الكلاسيكية وتعد هي الأكثر بروزاً في المتحف، من بينها سيارة للملك سعود رحمه الله، حيث قال "كانت مع والدي واحتفظ بها ثم باعها، فتحسرت عليها وبعد 30 سنة استرجعها" .