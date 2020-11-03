شكرا لمتابعة خبر عن السجن 28 عامًا ومصادرة 378 مليون ريال لتشكيل عصابي في قضية غسل أموال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح مصدر مسؤول في النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، أن المحكمة الجزائية بالرياض؛ أصدرت أحكامًا قضائية بحق 4 متهمين وهم مواطن و3 وافدين من جنسيات أجنبية، تثبت إدانتهم بغسل الأموال والتستر التجاري، وحكم عليهم بالسجن مددًا مختلفة تصل في مجملها إلى 28 سنة، وغرامات مالية بلغت 20 مليون ريال.

وصادرت مبالغ مالية مضبوطة تتجاوز مليوني ريال، وجهازيْ حاسب آلي مكتبي وشخصي، وآلة لعد النقود، فضلًا عن مصادرة مبالغ مالية أخرى مودعة في الحسابات البنكية تتجاوز 714 ألف ريال، مع استرداد ومصادرة الأموال المحولة إلى خارج المملكة من حساب المؤسسة المستخدمة في غسل الأموال تتجاوز 375 مليون ريال.

وشملت الأحكام، شطب السجل التجاري المتعلق بالنشاط محل المخالفة وإلغاء الترخيص، وإلزام الجناة باستيفاء الزكاة والضرائب والرسوم وأي التزامات أخرى.