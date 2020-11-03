رحيل أبرز خدام الحجرة النبوية الشريفة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):أعلن ملتقى الأذان والمؤذنين، أول أمس الأحد، عن وفاة أحد أبرز خدام الحجرة النبوية الشريفة في الحرم النبوي الشريف الأغا أحمد علي ياسين.
ويعد الأغا أحمد ياسين - رحمه الله - هو من كان يُقدم العناية والرعاية للحجرة النبوية والروضة الشريفة والحرم النبوي، كما أنه أحد الأربعة المتبقين من أغوات المدينة المنورة.
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