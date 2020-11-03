بالفيديو.. صاعقة تضيء سماء القريات في مشهد مهيب

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الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى): شهدت محافظة القريات خلال الساعات الماضية أمطار وصواعق أضاءت سمائها في مشهد مهيب. شهدت محافظة القريات خلال الساعات الماضية أمطار وصواعق أضاءت سمائها في مشهد مهيب. ووثق مقطع فيديو الأجواء التي شهدتها المحافظة، والتى صاحبها برق وأمطار وأصوات رعد. كما أظهر المقطع السيول التي نجمت عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة.

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