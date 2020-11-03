شكرا لمتابعة خبر عن 98.91 % نسبة الدخول على منصة" مدرستي" بتعليم عسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

سجلت مؤشرات دخول الكادر التعليمي في المدارس التابعة للإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير أعلى نسبة دخول في منصة مدرستي حيث بلغت 98.91% ، وذلك خلال الفترة من الثامن عشر من شهر محرم وحتى الخامس عشر من ربيع الأول من العام الجاري.

وأوضح تقرير صادر عن إدارة تقنية المعلومات بتعليم المنطقة أن نسبة دخول المستفيدين للمنصة بلغت 98.13 ، فيما تجاوزت نسبة دخول قيادات المدارس حاجز 95% ، وارتفعت نسبة دخول الطلاب والطالبات لتصل إلى 97.99% ، فيما بلغت عدد الزيارات الإشرافية 99.64%، وتباينت بلاغات الدعم الفني لمنصة مدرستي ما بين عدد بلاغين جديدة، و26 بلاغا تحت المعالجة ، و 820 بلاغا عبر النموذج الإلكتروني، و1769 بلاغا مباشرا، وبلغ مجموع البلاغات المحولة 2589 بلاغا.

من جهته أكد مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني أن الإدارة تواصل تقديم الدعم والمساندة للميدان التعليمي وفق منظومة قياس الأداء وتحليل المؤشرات بشكل دوري لتعزيز فرص التميز ومعالجة التحديات التي تواجه بعض الطلاب والطالبات لرفع مستوى وجودة التحصيل الدراسي وتحسين نواتج التعلم ضمن خطوات التطوير لوزارة التعليم، منوها بالتعاون المثمر بين التعليم وأسر الطلاب والطالبات الذي أسهم في تحقيق هذه النسبة .