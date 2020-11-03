شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الشرقية تكشف عن أبرز جهودها لمواجهة "كورونا" منذ بداية الجائحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى):

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن أبرز جهودها الوقائية والتدابير الاحترازية والاعلامية والتوعوية للحد من انتشار جائحة "كورونا"، منذ بداية الجائحة وحتى منتصف شهر ربيع الأول ١٤٤٢هـ، وذلك من خلال جولاتها الرقابية التفتيشية الميدانية، وحملات التعقيم والتطهير والرقابة والاصحاح البيئي، والحملات الاعلامية، سعياً منها في تطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية ونشر رسائل التوعية للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان في بيان صحافي: أن الأمانة قامت بالعديد من الإجراءات والتدابير الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد منذ بداية الجائحة، تضمنت القيام بـ ١٥٣٥١٣ ألف جولة صحية، فيما بلغ عدد الجولات المشتركة مع القطاعات ذات العلاقة ( التجارة، الشرطة، هيئة الغذاء والدواء، الموارد البشرية) ١٦38 جولة، فيما بلغ عدد مخالفات التكدس في الأسواق المركزية ٤٣٧٥ مخالفة، وبلغت كمية النفايات المرفوعة 990235 ( طن )، وبلغ عدد مخالفات التدابير الصحية المرتبطة بكوفيد - 19 في الأسواق والمراكز التجارية 12988 مخالفة، وبلغت كمية المصادرات ١٥١٧٨٥ كجم، فيما تم إزالة 875452 متر مكعب من الأنقاض والمخلفات، وبلغ معدل كمية المعقمات والمطهرات المستخدمة بعد التخفيف 184817 لتر.

وقال إن عدد المنشآت المغلقة 192 منشأة بسبب عدم التقيد بالإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، فيما بلغ عدد الشهادات الصحية الصادرة ٧٧٨٩ ألف شهادة، وبلغ عدد المواقع التي تم غسلها وتطهيرها وتعقيمها 200000 موقع، فيما بلغ عدد مخالفات الأنشطة المستثناة المزاولة للنشاط خلال ساعات الحظر 5652 مخالفة.

وكشف الصفيان عن معدل الكوادر البشرية المخصصة للنظافة حيث بلغ 9873 فرد، فيما بلغ معدل الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي ٥٠٥ فرد، لافتا الى أنه تم رصد ٩٢٨ مخالفة تتعلق بالتكدس بمساكن العمالة، وبلغ عدد مخالفات مزاولة الأنشطة الغير مستثناة ٦٠٥ منشأة، وبلغ عدد آليات ومعدات النظافة ١٦١٥ معدة، وآليات ومعدات الإصحاح البيئي ٤٨٥ معدة، وشدد على أن الأمانة حرصت على تقديم معلومات توعوية تثقيفية حول تطبيق الإجراءات الاحترازية ليستفيد منها الجميع من خلال بث الأخبار والصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال الأخبار الصحفية، حيث تم نشر ما يقارب ١٠٧٩٧ تغريده منذ مطلع شهر ربيع الأول تحتوي على جهود الأمانة اليومية ومجموعة من النصائح حول سلامة الغذاء والتسوق الآمن والوقاية والحد من انتشار جائحة كورونا، إضافة الى نشر 2803 مادة إعلامية.

وأشار الى أن هذه الإجراءات الاحترازية تأتي ضمن خطة الأمانة الاستراتيجية لمواجهة فيروس كورونا والتي وضعتها إدارة الأزمات والكوارث، مؤكدا أن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير وجه جميع الوكلاء ومسؤولي الإدارات ورؤساء البلديات، بضرورة تكثيف الحملات الميدانية للقيام بجولات وحملات صحية وإعلامية التوعوية مكثفة وتطبيق البروتوكولات الصحية والاجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك حفاظا على الصحة العامة وسلامة المواطنين والمقيمين، وتطبيق أقصى الاجراءات والغرامات بحق المنشآت الغير ملتزمة بتطبيق البروتوكولات الصحية والتنسيق مع وزارة الصحة وكافة الجهات المعنية في الجولات الرقابية على المنشآت الصحية والغير صحية.

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