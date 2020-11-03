«الحج والعمرة» تُحدد شرطين لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.. لأداء العمرة وزيارة مسجد الرسول

أعلنت وزارة الحج والعمرة ترحيبها بمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الراغبين في أداء العمرة، مشيرة إلى ضرورة توافر شرطين لذلك وهما فحص كورونا وعزل احترازي بالمملكة.

وذكرت الوزارة، عبر حسابها بتويتر: «نرحب بالإخوة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين لديهم فحص PCR قبل دخولهم المملكة بأقل من ٧٢ ساعة، وأنهوا العزل الاحترازي لأكثر من ٧٢ ساعة بعد وصولهم، والراغبين في أداء العمرة أو زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والروضة الشريفة، بالتسجيل من خلال تطبيق «اعتمرنا» للحصول على التصاريح اللازمة».

من جانبه، قال وزير الحج والعمرة، محمد صالح بنتن، عبر حسابه بتويتر: «مرحبًا بالأشِقّاء من دول مجلس التعاون الخليجي وبجميع الراغبين في أداء مناسك العمرة وزيارة مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم، من خلال تطبيق «اعتمرنا»، وأسأل الله العظيم أن يتمّ عليهم مناسكهم في أمن وصحة وسلامة. تقبّل الله من عباده صالح الأعمال».

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