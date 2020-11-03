مواطن يقترح تحويل خليج تاروت لمحمية طبيعية.. و«الحماية الفطرية» تتفاعل

أوضح المركز الوطني لتنمية الحماية الفطرية، أن خليج تاروت ضمن الأماكن المقترحة لوضعها كمحمية طبيعية.

وذكر المركز –عبر تويتر- ردًّا على اقتراح من مواطن، أنه «أعدّ خطة منظومة المناطق المحمية التي من ضمنها مواقع مقترحة للحماية، تمت دراستها ونعمل على حمايتها وفق أولوية الحماية وحسب المعايير المعتمدة».

وتابع المركز، أن «خليج تاروت من ضمن هذه المناطق المقترحة للحماية بالتعاون مع جهات أخرى»، وأضاف المركز مخاطبا المواطن: «اقتراحاتكم محل اهتمامنا وسنعمل على تنفيذها بإذن الله».

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وطالب المواطن محمد الحماد من المركز، تحويل جزيرة تاروت شرق المملكة إلى محمية طبيعية لكونها محطّ رِحال للطيور المهاجرة لما تتميز به من أشجار المانجروف، وذلك خلال رحلاتها في فصلي الخريف والربيع.

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