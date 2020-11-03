بالفيديو.. الأمير خالد الفيصل يوجّه رسالة للإنسان السعودي

خلال اجتماع مشروع الربط الإلكتروني..
وجّه أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل، رسالة إلى الإنسان السعودي، وذلك خلال اجتماع مشروع الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية بالمنطقة.
ونشرت إمارة مكة المكرمة –عبر تويتر- فيديو لكلمة الأمير خالد الفيصل التي قال فيها «إلى الإنسان السعودي، دعوتك للقدوة وأنت ذاك، وطلبتك البدء فكنت هناك، لله درك من سعودي، ترفع رأس من دعاك، فشكرًا».
وترأس أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل، اجتماعًا لمناقشة آليات الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية بالمنطقة، وهو إحدى المبادرات الريادية لـملتقى مكة الثقافي، في موسمه الحالي تحت شعار «كيف نكون قدوة في العالم الرقمي».
وتستفيد من تنفيذ مشروع الربط الإلكتروني أكثر من 100 جهة حكومية في جميع محافظات منطقة مكة المكرمة، بالشراكة مع: وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسّر»، وشركة «عِلم».
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