ضبط قائد مركبة شحن بأحد طرق حي قرطبة.. وإحالته للهيئة المرورية

أعلن مرور منطقة الرياض، القبض على قائد مركبة تابعة لإحدى شركات الشحن سار عكس الاتجاه في أحد طرق حي قرطبة.

وذكر المرور السعودي –عبر تويتر- أن مرور منطقة الرياض ضبط قائد مركبة تابعة لإحدى شركات خدمات الشحن، بعد أن قام بالقيادة عكس اتجاه السير بحي قرطبة، مشيرًا إلى أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

وكان مرور الرياض، تمكّن من ضبط عدد من الدراجات العاملة في خدمات التوصيل والتي لا تحمل لوحات، موضحًا أنه سيتم تطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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