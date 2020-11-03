كيف تستفيد من خدمة إيداع مذكرة الدفاع الأولى؟.. ديوان المظالم يشرح بالفيديو

حدد ديوان المظالم عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أوجه الاستفادة من خدمة إيداع مذكرة الدفاع الأولى، مشيرًا إلى طريقة إيداع المذكرة إلكترونيًا.

وأوضح ديوان المظالم عبر مقطع فيديو بثه على حسابه الرسمي، أن خدمة إيداع مذكرة الدفاع الأولى إلكترونية دون الحاجة لحضور أطراف الدعوى أو ممثليهم إلى المحكمة.

وأكد ديوان المظالم، أن خدمة إيداع مذكرة الدفاع الأولى تتم عند طريق الدخول على بوابة ديوان المظالم الإلكترونية ثم اختيار منصة معين الإلكترونية ثم الضغط على الخدمات القضائية ثم إدخال البيانات المطلوبة.

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وبعدها يتم الضغظ على «دخول»، ثم إدخال رمز التحقق المرسل على الهاتف الجوال، ومنه إلى اختيار خدمة إيداع مذكرة الدفاع الأولى، ثم تعبئة الحقول المطلوبة، وبعدها الضغط على زر «التالي».

وأضاف ديوان المظالم في شرح الخطوات، بعد ذلك يتم كتابة نص مذكرة الدفاع الأولى، وإضافة المرفقات، ثم الضغط على إرسال الطلب، وحينها ستظهر رسالة تم إرسال الطلب مذيلة برقم الطلب الإلكتروني ويمكن متابعة طلب إيداع مذكرة الدفاع الأولى من خلال الدخول على أيقونة طلباتي.

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