بالفيديو.. مراهق يوثق ممارسته التفحيط بمقطع فيديو.. و«المرور»: تم ضبطه وستطبَّق العقوبات المقررة بحقه

تفاعلًا مع بلاغ مواطن..
أعلن المرور السعودي، القبض على مراهق مارس التفحيط، ووثق ذلك في مقطع مصوَّر تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى تطبيق العقوبات النظامية بحقه.
وذكر المرور –عبر تويتر- تفاعلًا مع بلاغ مواطن: «نشكر لكم اهتمامك وحرصك، ونفيدك بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».
وذكر المواطن في بلاغه، أن المراهق مارس التفحيط مستخدمًا سيارة من نوع هيونداي H1 «باص»، مطالبًا بالقبض عليه.
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القبض على قائد مركبة وثق مخالفته في فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. مراهق يوثق ممارسته التفحيط بمقطع فيديو.. و«المرور»: تم ضبطه وستطبَّق العقوبات المقررة بحقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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