«التعاون الإسلامي» تدين الهجوم الإرهابي في فيينا

أكدت موقفها الثابت والرافض للإرهاب..

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، الهجوم الإرهابي الذي وقع وسط العاصمة النمساوية فيينا مساء أمس الاثنين. وقدمت الأمانة العامة للمنظمة، العزاء لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية النمسا، معربة عن تمنياتها بعاجل الشفاء للمصابين. وأكدت «التعاون الإسلامي» مجدداً، على موقفها الثابت الرافض لظاهرة الغلو والتطرف والإرهاب بجميع أشكالها وتجلياتها ومهما كانت الأسباب والدوافع. Advertisements اقرأ أيضًا: «الأمم المتحدة» تدين الحادث الإرهابي في فيينا 3 قتلى و14 جريحًا.. «شرطة النمسا» تُعلن أن منفّذ هجوم فيينا ينتمي لتنظيم داعش

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