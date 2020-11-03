المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي في فيينا.. وتؤكد تضامنها مع النمسا

قدّمت العزاء والمواساة..

أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين، للهجوم الإرهابي الذي وقع وسط العاصمة النمساوية فيينا. وأكدت وزارة الخارجية، تضامن المملكة مع جمهورية النمسا في اتخاذها الإجراءات الكفيلة كافة بحفظ الأمن وحماية الآمنين من نزعات التطرف وأعمال الإرهاب والعنف بأشكالها. وقدمت وزارة الخارجية السعودية، العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية النمسا حكومة وشعبًا، وصادق الأمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

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