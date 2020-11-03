السعودية اليوم / سمو أمير نجران ينوه بجهود هيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة



نجران 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واس

نوه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، بالجهود والبرامج التي تقدمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة ، كان آخرها حملة " الصلاة نور " .

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع الرئاسة بالمنطقة سعيد بن مشبب القحطاني واطلاعه على التقرير السنوي لمختلف البرامج والفعاليات .

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13:50ت م

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