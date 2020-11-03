

القاهرة 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واس

أدان مفتي جمهورية مصر العربية الدكتور شوقي علام، الهجمات الإرهابية التي شهدتها العاصمة النمساوية "فيينا" واستهدفت عدة أماكن مختلفة في وسط المدينة، وأسفرت عن مقتل عدد من الأشخاص .

وأكد في بيان له اليوم أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من الوقائع والأحداث التي عززت من تصاعد حدة العنف والكراهية ، وهو ما يتطلب وقفة حاسمة من الجميع ، وتعاونًا من أجل تعزيز السلم المجتمعي والعيش المشترك، وتنحية خطابات الكراهية التي تؤدي إلى العنف والإرهاب.

// انتهى //

13:46ت م

0066





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مفتي مصر يُدين الهجمات الإرهابية بالعاصمة النمساوية فيينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.