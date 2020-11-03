السعودية اليوم / رؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول الخليج يعقدون اجتماعهم السادس



الرياض 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واس

عقد أصحاب المعالي رؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم اجتماعهم السادس عن بعد برئاسة معالي رئيس ديوان المحاسبة بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور حارب بن سعيد العميمي .

وبحث الاجتماع بمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف. عدداً من الموضوعات ذات العلاقة بالتعاون المشترك بين الدول الأعضاء في مجالات حماية النزاهة ومكافحة الفساد التي تم رفعها من قبل وكلاء الأجهزة في اجتماعهم التحضيري الخامس واللجان المختصة، وأصدر بشأنها القرارات اللازمة.

وشملت موضوعات النقاش ، نظام ( قانون) الاسترشادي لحماية المال العام ،وتحديث مدونة السلوك الوظيفي الاسترشادية للأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس، وتحديث المبادئ الاسترشادية لتبادل الخبرات والتجارب بين هيئات وأجهزة مكافحة الفساد ، واقترح إعداد برنامج خليجي مشترك للتوعية والتثقيف في مجال التعليم يعنى بموضوع حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأهمية تعليم وتثقيف النشء بمبادئ حماية النزاهة وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، إلى جانب اعتماد إعلان أبوظبي في الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واعتماد البيان الوزاري الأول لمكافحة الفساد بدول مجموعة العشرين (G20) برئاسة المملكة العربية

// انتهى //

13:10ت م

0055



الرياض 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واسعقد أصحاب المعالي رؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم اجتماعهم السادس عن بعد برئاسة معالي رئيس ديوان المحاسبة بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور حارب بن سعيد العميمي .وبحث الاجتماع بمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف. عدداً من الموضوعات ذات العلاقة بالتعاون المشترك بين الدول الأعضاء في مجالات حماية النزاهة ومكافحة الفساد التي تم رفعها من قبل وكلاء الأجهزة في اجتماعهم التحضيري الخامس واللجان المختصة، وأصدر بشأنها القرارات اللازمة.وشملت موضوعات النقاش ، نظام ( قانون) الاسترشادي لحماية المال العام ،وتحديث مدونة السلوك الوظيفي الاسترشادية للأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس، وتحديث المبادئ الاسترشادية لتبادل الخبرات والتجارب بين هيئات وأجهزة مكافحة الفساد ، واقترح إعداد برنامج خليجي مشترك للتوعية والتثقيف في مجال التعليم يعنى بموضوع حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأهمية تعليم وتثقيف النشء بمبادئ حماية النزاهة وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، إلى جانب اعتماد إعلان أبوظبي في الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واعتماد البيان الوزاري الأول لمكافحة الفساد بدول مجموعة العشرين (G20) برئاسة المملكة العربية السعودية كوثيقة رسمية استرشادية.// انتهى //13:10ت م0055

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