السعودية اليوم / تونس تسجل 1220 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واس

سجلت تونس خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 1220 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم أن إجمالي إصابات كورونا ارتفع بذلك إلى 63 ألف و 126 إصابة منذ بداية ظهور الفيروس في تونس إضافة إلى 1483 حالة وفاة إجمالية.

// انتهى //

13:01ت م

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تونس 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واسسجلت تونس خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 1220 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و25 حالة وفاة .وأفادت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم أن إجمالي إصابات كورونا ارتفع بذلك إلى 63 ألف و 126 إصابة منذ بداية ظهور الفيروس في تونس إضافة إلى 1483 حالة وفاة إجمالية.// انتهى //13:01ت م0054

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