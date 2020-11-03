السعودية اليوم / البرلمان العربي يقرر عقد اجتماعاته المقبلة حضورياً بالقاهرة



القاهرة 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واس

قرر البرلمان العربي عقد اجتماعاته المقبلة في مصر حضورياً .

وأوضح الأمين العام المساعد للبرلمان العربي السيد البابلي في تصريح له اليوم أن عقد اجتماعات البرلمان حضوريا تقرر بعد التأكد من عدم وجود أية إصابات بفيروس "

وأشار إلى أنه تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لجميع الوفود العربية المشاركة في اجتماعات البرلمان العربي قبل مغادرتهم القاهرة وعودتهم إلى بلادهم والتي أكدت خلو الجميع من أية إصابة بفيروس كورونا.

// انتهى //

12:53ت م

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القاهرة 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واسقرر البرلمان العربي عقد اجتماعاته المقبلة في مصر حضورياً .وأوضح الأمين العام المساعد للبرلمان العربي السيد البابلي في تصريح له اليوم أن عقد اجتماعات البرلمان حضوريا تقرر بعد التأكد من عدم وجود أية إصابات بفيروس " كورونا " للمشاركين في الاجتماعات الأخيرة للبرلمان التي عقدت بمقر الجامعة العربية الأسبوع الماضي ،حيث أشادت الوفود البرلمانية بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تطبق في مصر لحماية الزائرين والمواطنين.وأشار إلى أنه تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لجميع الوفود العربية المشاركة في اجتماعات البرلمان العربي قبل مغادرتهم القاهرة وعودتهم إلى بلادهم والتي أكدت خلو الجميع من أية إصابة بفيروس كورونا.// انتهى //12:53ت م0049

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