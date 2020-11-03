السعودية اليوم/ سمو أمير الجوف يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين سجون المنطقة وغرفة وريادة الجوف



سكاكا 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واس

شهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بمكتبه بالإمارة اليوم، توقيع اتفاقيتين للتعاون بين سجون المنطقة من جانب، والغرفة التجارية الصناعية، ومعهد ريادة الجوف للتدريب من جانب آخر.

ومثل السجون في توقيع الاتفاقية مدير سجون منطقة الجوف العميد محمد بن عبدالله العتيبي، ومثل الغرفة التجارية الصناعية بالجوف في توقيع الاتفاقية رئيس مجلس إدارتها المهندس ماجد بن معدي الرويلي، فيما مثل معهد ريادة الجوف للتدريب الدكتور بندر بن مرزوق العنزي.

ونصت الاتفاقيات على تشكيل لجان من قبل الموقعين عليها والعمل على تدريب النزلاء ومنسوبي سجون المنطقة في مجالات مختلفة وتقديم التسهيلات اللازمة لسجون المنطقة ونزلائهم من قبل القطاع الخاص.

وأكد سمو أمير منطقة الجوف على تفعيل مثل هذه الاتفاقيات والعمل على تطوير قدرات النزلاء من خلال البرامج الهادفة والتثقيف، متمنياً للجميع التوفيق.

كما تسلم سموه التقرير السنوي لمديرية سجون منطقة الجوف لعام 1441هـ ، الذي اشتمل على أنشطة وبرامج سجون المنطقة التي تم تقديمها للنزلاء والخطط المستقبلية لتطويرها.

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12:36ت م

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