السعودية | سعر نفط خام القياس العالمي يرتفع 1.85 %

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سعر نفط خام القياس العالمي يرتفع 1.85 % والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:07 مساءً, 3 نوفمبر 2020 م المناطق - الرياض ارتفع سعر نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة صباح اليوم بنسبة 1.85%.

وسجل “برنت” زيادة عند الساعة 0925 بتوقيت غرينتش تعادل 72 سنتا أمريكيا ليصل إلى 39.69 دولارا أمريكيا.

كما ارتفع سعر خام غرب تكساس للعقود الآجلة إلى 37.65 دولارا أمريكيا أو ما يعادل 2.28 %.

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