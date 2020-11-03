السعودية | الربط الكهربائي الخليجي: نجحنا في تجنب أي انقطاع جزئي أو كلي بنسبة 100 % للدول الأعضاء

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:49 مساءً, 3 نوفمبر 2020 م المناطق - الرياض أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس أحمد الإبراهيم ، أن مشروع الربط الكهربائي الخليجي من أهم مشروعات البنية الأساسية المشتركة التي أقرها قادة دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز أمن الطاقة ورفع مستوى الموثوقية والأمان للأنظمة الكهربائية .

وأشار في كلمته خلال مؤتمر MENA Energy Meet الذي تنظمه حالياً عن بعد وزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عُمان، إلى نجاح مشروع الربط في تجنب شبكات الكهرباء في الدول الأعضاء لأي انقطاع جزئي أو كلي بنسبة 100% من خلال تقديم الدعم اللحظي بنقل الطاقة المطلوبة عبر الشبكة بشكل مباشر.

وبين المهندس الإبراهيم أن هيئة الربط الكهربائي الخليجي تعمل على تطوير وتعزيز أمن الطاقة وزيادة فرص الاستثمارات وتطوير مصادر الطاقة المتجددة.

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