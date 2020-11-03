شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار على مكة وعسير وجازان تستمر يومين والان نبدء بالتفاصيل
أوضحت الهيئة العامة للأرصاد أنه لاتزال التوقعات تشير بمشيئة الله الى تهيأ الفرصة لهطول الامطار على الاجزاء الساحلية لمناطق مكة المكرمة (خاصة الجنوبية منها)،عسير، جازان كذلك على مرتفعات تلك المناطق خلال اليومين القادمين.
ويتوقع بمشيئة الله تعالى تأثير حالة مطرية أخرى في الفترة القادمة تشمل عدة مناطق المملكة.
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