شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 7 منشآت مخالفة للتدابير الصحية لكوفيد-19 بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت بلدية وسط الدمام 7 منشآت مخالفة للإشتراطات والتدابير الصحية لكوفيد-19، فيما تكثف البلدية جولاتها الرقابية للمنشآت التجارية للتأكد من تطبيقها لكافة الإجراءات الوقائية.

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