- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم بايدن يحقق فوزًا في أولى نتائج استطلاعات الانتخابات الأمريكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
بايدن يحقق فوزًا في أولى نتائج استطلاعات الانتخابات الأمريكية
منحته بلدة صغيرة كل أصواتها
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
حقق المرشح الديمقراطي جو بايدن فوزًا في أولى نتائج استطلاعات الانتخابات الأمريكية بينما حصل ترامب على المركز الثاني، حيث أعلنت مدينتان صغيرتان في نيو هامبشاير يبلغ عدد سكانهما معًا 26 شخصًا عن النتائج الأولى.
ونشرت مدينة ديكسفيل نوتش حصيلتها النهائية، حيث ذهبت جميع الأصوات المخصصة لها في المجمع الانتخابي، وعددها 5، إلى بايدن.
وكانت البلدة القريبة من الحدود الكندية من بين أوائل المدن الأمريكية التي كشفت عن نتائج الانتخابات على مدار الستين عامًا الماضية، وقد منحت هيلاري كلينتون أحد أول انتصاراتها في عام 2016، كما منحت بلدة ميلسفيلد أيضًا أصواتها لبايدن.
وعادة ما تسمح القوانين الانتخابية في نيو هامبشاير للبلديات التي يقل عدد سكانها عن 100 نسمة بفتح مراكز الاقتراع الخاصة بها عند منتصف الليل وإغلاقها عندما يؤدي جميع الناخبين المسجلين واجبهم المدني.
وقد امتنعت البلدات الصغيرة عن الاحتفال بمناسبة التصويت في الانتخابات الأمريكية بسبب ظروف فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
تقدم بايدن في استطلاعات الانتخابات الأمريكية
وأدلى نحو 100 مليون شخص في الولايات المتحدة بأصواتهم عبر البريد والتصويت المبكر، ويُعتقد أن العديد منهم ينتمون للحزب الديمقراطي؛ حيث شجع بايدن هذه السياسة، بينما روج ترامب لفكرة التصويت في يوم واحد.
وحتى الآن، تظهر استطلاعات الانتخابات الأمريكية أن بايدن يتقدم بشكل جيد على الصعيد الوطني وفي معظم الولايات المتأرجحة الرئيسية، لكن ترامب يصر على أنه قادر على تحقيق فوز مفاجئ آخر.
الانتخابات الأمريكية 2020
وتُعد الانتخابات الأمريكية 2020 تاريخية بسبب العدد الضخم والهائل للناخبين الأمريكيين الذين يدلون بأصواتهم.
ومن غير الواضح عدد النتائج التي ستُعلن مساء الثلاثاء، حيث توقع الخبراء أن الأمر قد يستغرق أسابيع لإعلان الفائز، مما قد يؤدي إلى أيام من الاحتجاجات، وبالفعل استعدت المتاجر التجارية ومباني المكاتب والمطاعم والفنادق وغيرها من الممتلكات تحسبًا للعنف المحتمل.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر بايدن يحقق فوزًا في أولى نتائج استطلاعات الانتخابات الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.