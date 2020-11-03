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يشكو سكان محافظة صامطة الواقعة بمنطقة جازان، من تفاقم معاناتهم التي امتدت لسنين بسبب تكسر وسوء الطريق الدولي والمدخل الرئيس للمحافظة والممتد من حي الدغارير شمالاً إلى حي الجرادية جنوباً البالغ طوله ما يقارب 8 كيلو مترات.
وأكّد بعض سكان المحافظة لـ"الخليج 365"، أنهم منذ سنين وهم يعانون بسبب هذا الطريق من فقد الأحباب بسبب الحوادث وعطب وتكسر سياراتهم رغم تعاقب أكثر من محافظ على المحافظة، مشيرين إلى أن جميع المحافظين يرتادون هذا الطريق بشكل يومي وأيضاً رؤساء البلديات، مؤكدين أنهم لم يجدوا مَن يسمع شكواهم من الجهات المسؤولة أو يتفاعل معهم، وأولهم إدارة الطرق بالمنطقة أو البلدية خاصة.
وتمنى الأهالي أن يصل صوتهم ويجدوا تفاعلاً مع مطلبهم في ظل دولتنا المباركة التي سخرت الغالي والنفيس لراحة مواطنيها والمحافظة على الأرواح بسبب إهمال أو غفلة مسؤول.
03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442 12:57 PM
أكّدوا لـ"الخليج 365" أنهم لم يجدوا مَن يسمع شكواهم من الجهات المسؤولة منذ سنواتقريب يُفقد وسيارة تُعطب.. الطريق الدولي صداع في رأس سكان صامطة
يشكو سكان محافظة صامطة الواقعة بمنطقة جازان، من تفاقم معاناتهم التي امتدت لسنين بسبب تكسر وسوء الطريق الدولي والمدخل الرئيس للمحافظة والممتد من حي الدغارير شمالاً إلى حي الجرادية جنوباً البالغ طوله ما يقارب 8 كيلو مترات.
وأكّد بعض سكان المحافظة لـ"الخليج 365"، أنهم منذ سنين وهم يعانون بسبب هذا الطريق من فقد الأحباب بسبب الحوادث وعطب وتكسر سياراتهم رغم تعاقب أكثر من محافظ على المحافظة، مشيرين إلى أن جميع المحافظين يرتادون هذا الطريق بشكل يومي وأيضاً رؤساء البلديات، مؤكدين أنهم لم يجدوا مَن يسمع شكواهم من الجهات المسؤولة أو يتفاعل معهم، وأولهم إدارة الطرق بالمنطقة أو البلدية خاصة.
وتمنى الأهالي أن يصل صوتهم ويجدوا تفاعلاً مع مطلبهم في ظل دولتنا المباركة التي سخرت الغالي والنفيس لراحة مواطنيها والمحافظة على الأرواح بسبب إهمال أو غفلة مسؤول.
، قريب يُفقد وسيارة تُعطب.. الطريق الدولي صداع في رأس سكان صامطة ،
المصدر : الخليج 365
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